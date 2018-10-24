СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-24T09:02:32+03:00

Победителей 6-ти конкурсов, посвященных Тургеневу, будут чествовать на церемонии во Дворце пионеров в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле пройдет церемония награждения участников конкурсов, посвящённых 200-летию И. С. Тургенева. Торжество состоится 24 октября во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, награды получат победители и призёры 6 конкурсов. В их числе региональный конкурс на лучшую методическую разработку, посвящённую творчеству писателя, конкурс сочинений-эссе «Мой Тургенев», региональный конкурс иллюстраций к произведениям Тургенева, региональный конкурс «Любители русской словесности», конкурс буктрейлеров и видеороликов на иностранном языке, посвящённый 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

В награждении примут участие представители Департамента образования Орловской области, Института развития образования, ОГУ имени Тургенева.

Начало церемонии в 11 утра.