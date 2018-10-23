СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-23T17:56:55+03:00

На этой неделе в Орле завершится благоустройство дворовых территорий Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В работе остаются еще два объекта

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На этой неделе в Орле подойдет к концу благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Уже сейчас из 73-х дворов в работе остается один. Речь идет о территории, которая объединяет дома № 2, № 4 и № 6 по улице Грановского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на этой неделе завершится ремонт последних дворов из дополнительного списка. Напомним, в него были включены еще 5 территорий, подлежащих ремонту, благодаря экономии денежных средств и дополнительной субсидии Дорожного фонда.

Один из дворов по адресу переулок Светофорный, 4 уже принят. На улице Рощинской, 17 и 19 работы полностью завершены. Благоустройство дворов на улице Бурова, 38 и улице Металлургов, 27 находится в стадии завершения.