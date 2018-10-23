Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов готовится к выходу на поле

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-23T16:55:40+03:00

Он практически восстановился от повреждения ахиллова сухожилия и вскоре вернется в общую группу

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Вратарь спартаковцев, орловец Александр Селихов, готовится к выходу на поле. Он практически восстановился от повреждения ахиллова сухожилия и вскоре вернется в общую группу. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

Напомним, серьезную травму голкипер «Спартака» получил на тренировке красно-белых 11 мая. Экстренную операцию футболисту провели в Риме. Из-за повреждения он не смог попасть в сборную России по футболу для участия в Чемпионате Мира.

Из расположения сборной к «Спартаку» уже присоединились защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин. Они приняли участие в матче 11-го тура против тульского «Арсенала» в минувшее воскресенье, 21 октября. Возможно, уже в следующем матче Селихов также вернется в «свои ворота».