СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-23T15:02:41+03:00

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В Орле озвучены промежуточные итоги проверки перевозчиков. Выявлено халатное отношение к медосмотру водителей и техосмотру транспорта.

Напомним, проверки работы общественного транспорта начались в областном центре после ДТП с участием троллейбуса, в котором трое человек погибли и двое покалечились. Вслед за трагедией была создана группа, в которую вошли представители транспортного отдела горадминистрации и регионального Управления госавтодорожного надзора. Промежуточные итоги неутешительны, хотя предсказуемы.

- Мы проконтролировали пятерых перевозчиков в части выпуска автобусов на линию. У большинства из них формальное отношение к медицинскому осмотру водителей и техосмотру транспорта. По всем фактам сотрудниками УГАДН составлены протоколы с фото- и видеофиксацией, - рассказал Дмитрий Паничкин, замначальника отдела транспортного обслуживания населения и связи.

Также Паничкин отметил, что проверки продолжатся и коснутся всех перевозчиков. «КП» следит за ситуацией.