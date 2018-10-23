2018-10-23T14:42:30+03:00
Общество

Власти Орла: «Тепло во все квартиры поступит до конца недели»

В настоящее время в нескольких домах областного центра батареи остаются холодными
Ольга СУПОНЕВА
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Тепло должно появиться до 29 октября в квартирах всех горожанТепло должно появиться до 29 октября в квартирах всех горожанФото: Ольга СУПОНЕВА
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Тепло во все квартиры в городе Орле поступит до конца текущей недели. По заверениям властей, по нескольким проблемным адресам работа во восстановлению теплоснабжения на последней стадии.

Тема активно обсуждалась на сегодняшней, 23 октября, планерке в мэрии. Как отметил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Роман Чижиков, в настоящее время решена проблема с домом №18 по улице 2-й Пушкарной – в квартиры поступило тепло.

- Что касается дома №2а по улице Льва Толстого, то здесь отладка отопительного оборудования будет завершена в ближайшее время, и до 29 октября тепло подадут в квартиры собственников. Идентичная ситуация в домах №14 и №16 на ул. Латышских Стрелков, - отметил Роман Чижиков.

Велась речь и о том, что 90% жалоб горожан на перебои с отоплением касаются работы управляющих компаний: не вовремя проводятся необходимые работы, ремонт, запуск тепла в квартиры.

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