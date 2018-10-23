Пьяный орловский дачник на «Ниве» сбил пенсионера и въехал в забор
В Ливенском районе Орловской области пьяный дачник на «Ниве» сбил пенсионера и въехал в забор. Пожилой мужчина, попавший под колеса, госпитализирован.
ДТП произошло накануне, 22 октября, на территории садоводческого товарища «Березка». Как стало известно «Комсомолке», около половины третьего дня 60-летний водитель, находясь в состоянии подшофе, сел за руль отечественного внедорожника.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Он ехал по дачному поселку и сбил 77-летнего мужчину. Затем «Нива» протаранила забор.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в Ливенскую районную больницу, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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