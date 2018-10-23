2018-10-23T11:18:21+03:00
Происшествия

Пьяный орловский дачник на «Ниве» сбил пенсионера и въехал в забор

Пожилой мужчина госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Ливенском районе Орловской области пьяный дачник на «Ниве» сбил пенсионера и въехал в забор. Пожилой мужчина, попавший под колеса, госпитализирован.

ДТП произошло накануне, 22 октября, на территории садоводческого товарища «Березка». Как стало известно «Комсомолке», около половины третьего дня 60-летний водитель, находясь в состоянии подшофе, сел за руль отечественного внедорожника.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Он ехал по дачному поселку и сбил 77-летнего мужчину. Затем «Нива» протаранила забор.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в Ливенскую районную больницу, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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