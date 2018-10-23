250 квадратных метров постройки поразило огнем в Орловской области

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-23T11:02:40+03:00

К счастью, никто не пострадал

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Вчера вечером, около 20:35, пожарные выезжали на возгорание неиспользуемого строения в селе Звягинки Орловского района. К моменту их прибытия, часть здания уже горела изнутри.

- В результате пожара в неэксплуатируемом строении одна часть выгорела изнутри на площади 250 квадратных метров, кровля обрушилась. В другой части строения огнем поврежден конек кровли и деревянной обрешетки на площади 25 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 35 раза, из них 19 выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.