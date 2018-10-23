2018-10-23T10:44:35+03:00
Общество

В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома

Обеспокоенная пропажей дочери женщина обратилась за помощью к стражам порядка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из домаВ Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из домаФото: Архив "КП"
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ЧП произошло 19 октябя. В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома. Обеспокоенная пропажей дочери женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Мама девочки рассказала, что подросток уходила из дома уже несколько раз. Ее побеги были связаны с происходившими в семье конфликтами.

- «Беглянку» обнаружили неподалеку от улицы Розы Люксембург. Из-за ссоры с родственниками девочка была в подавленном состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Стражи порядка провели с подростком беседу. Девочка согласилась вернуться домой.

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