СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-23T10:44:35+03:00

В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома Фото: Архив "КП"

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ЧП произошло 19 октябя. В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома. Обеспокоенная пропажей дочери женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Мама девочки рассказала, что подросток уходила из дома уже несколько раз. Ее побеги были связаны с происходившими в семье конфликтами.

- «Беглянку» обнаружили неподалеку от улицы Розы Люксембург. Из-за ссоры с родственниками девочка была в подавленном состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Стражи порядка провели с подростком беседу. Девочка согласилась вернуться домой.