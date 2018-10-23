2018-10-23T09:54:16+03:00
Происшествия

Орловские спасатели дважды выезжали на обследование брошенных сумок

Взрывоопасных предметов обнаружено не было
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские спасатели дважды выезжали на обследование брошенных сумокОрловские спасатели дважды выезжали на обследование брошенных сумокФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки орловские спасатели дважды выезжали на обследование бесхозных брошенных предметов. Оба вызова на телефон службы поступили в утренние часы.

Так, ближе к 9 утра, сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла обследовали сумку на улицу Николая Каменского. Второй раз после полудня спасатели обнаружили бесхозный кейс на улице Металлургов.

После обоих обследований взрывоопасных предметов обнаружено не было, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 35 раза, из них 19 выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
250 квадратных метров постройки поразило огнем в Орловской области
В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома
Под Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел дом
В Орле выберут «Мастера настроения» и «Служителя Гиппократа»
Студенты-иностранцы посадят 50 молодых деревьев на улице Зеленина в Орле
Филармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноября
Орловские школьники стали лучше готовиться к экзаменам
В Орловской области прошли антитеррористические учения
В Орловском театре состоится флешмоб «Цвет настроения розовый»
Орловцев просят помочь найти 22-летнего парня
За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмы
4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи
Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее Тургенева
В Орле пройдет форум для волонтеров