Орловские спасатели дважды выезжали на обследование брошенных сумок

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-23T09:54:16+03:00

Взрывоопасных предметов обнаружено не было

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За прошедшие сутки орловские спасатели дважды выезжали на обследование бесхозных брошенных предметов. Оба вызова на телефон службы поступили в утренние часы.

Так, ближе к 9 утра, сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла обследовали сумку на улицу Николая Каменского. Второй раз после полудня спасатели обнаружили бесхозный кейс на улице Металлургов.

После обоих обследований взрывоопасных предметов обнаружено не было, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 35 раза, из них 19 выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.