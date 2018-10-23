2018-10-23T09:45:57+03:00
Происшествия

Под Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел дом

Его крыша и стены обрушились
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел домПод Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел домФото: Архив "КП"
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Вчера утром, 22 октября, в деревне Дмитровское Болховского района произошло ЧП: загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасательной службы около 8:19.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил дом целиком. В результате возгорания дом выгорел по всей площади, 54 квадратных метра. Крыша и стены обрушились.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 35 раза, из них 19 выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.

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