Под Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел дом
Вчера утром, 22 октября, в деревне Дмитровское Болховского района произошло ЧП: загорелся нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило на телефон спасательной службы около 8:19.
К моменту прибытия пожарных огонь охватил дом целиком. В результате возгорания дом выгорел по всей площади, 54 квадратных метра. Крыша и стены обрушились.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 35 раза, из них 19 выездов – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.
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