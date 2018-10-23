2018-10-23T09:22:04+03:00
Общество

Студенты-иностранцы посадят 50 молодых деревьев на улице Зеленина в Орле

Эко-акция состоится 25 октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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25 октября студенты-иностранцы из орловских ВУЗов выйдут на улицу Зеленина, чтобы высадить в районе «Ледовой арены» 50 молодых деревьев. Кроме того, молодежь займется и уборкой прилегающих территорий.

Такую эко-акцию было решено назвать «Литературной аллеей». Мероприятие также наряду с остальными будет приурочено к 200-летнему юбилею писателя Ивана Тургенева.

Общий сбор студентов в четверг состоится днем, в 15 часов. Принять участие в акции могут все желающие.

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