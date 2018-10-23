2018-10-23T09:14:49+03:00
Звезды

Филармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноября

Региональный фестиваль искусств завершится концертом в театре Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Филармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноябряФилармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноября
Изменить размер текста:

5 ноября на сцене театра имени Тургенева пройдет закрытие 17-го регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018». Слушателям будет представлена литературно-музыкальная композиция «Любовь длинною в жизнь».

Для орловцев в этот вечер выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Василия Шкапцова и камерный хор «ЛИК», художественным руководителем которого является Дмитрий Коваленко. Солировать будут заслуженная артистка России Ирина Стародубцева из Курска с партией сопрано, со скрипкой выступит Лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов из Москвы, а также актеры орловского драмтеатра Александр Аксиненко и Анастасия Ребракова.

В программе концерта прозвучит музыка Полины Виардо, сочинения современных композиторов и письма Виардо и Тургенева.

Начало концерта в 18:30.

Билеты в кассах филармонии.

Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
250 квадратных метров постройки поразило огнем в Орловской области
В Орле 13-летняя девушка-подросток поссорилась с мамой и ушла из дома
Орловские спасатели дважды выезжали на обследование брошенных сумок
Под Орлом в деревне Дмитровское целиком сгорел дом
В Орле выберут «Мастера настроения» и «Служителя Гиппократа»
Студенты-иностранцы посадят 50 молодых деревьев на улице Зеленина в Орле
Орловские школьники стали лучше готовиться к экзаменам
В Орловской области прошли антитеррористические учения
В Орловском театре состоится флешмоб «Цвет настроения розовый»
Орловцев просят помочь найти 22-летнего парня
За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмы
4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи
Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее Тургенева
В Орле пройдет форум для волонтеров