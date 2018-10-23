Филармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноября
5 ноября на сцене театра имени Тургенева пройдет закрытие 17-го регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018». Слушателям будет представлена литературно-музыкальная композиция «Любовь длинною в жизнь».
Для орловцев в этот вечер выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Василия Шкапцова и камерный хор «ЛИК», художественным руководителем которого является Дмитрий Коваленко. Солировать будут заслуженная артистка России Ирина Стародубцева из Курска с партией сопрано, со скрипкой выступит Лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов из Москвы, а также актеры орловского драмтеатра Александр Аксиненко и Анастасия Ребракова.
В программе концерта прозвучит музыка Полины Виардо, сочинения современных композиторов и письма Виардо и Тургенева.
Начало концерта в 18:30.
Билеты в кассах филармонии.
Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.