Филармония закроет «Орловскую музыкальную осень» 5 ноября

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-23T09:14:49+03:00

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5 ноября на сцене театра имени Тургенева пройдет закрытие 17-го регионального Фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень-2018». Слушателям будет представлена литературно-музыкальная композиция «Любовь длинною в жизнь».

Для орловцев в этот вечер выступят губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Василия Шкапцова и камерный хор «ЛИК», художественным руководителем которого является Дмитрий Коваленко. Солировать будут заслуженная артистка России Ирина Стародубцева из Курска с партией сопрано, со скрипкой выступит Лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов из Москвы, а также актеры орловского драмтеатра Александр Аксиненко и Анастасия Ребракова.

В программе концерта прозвучит музыка Полины Виардо, сочинения современных композиторов и письма Виардо и Тургенева.

Начало концерта в 18:30.

Билеты в кассах филармонии.

Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.