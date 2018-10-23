2018-10-23T08:54:37+03:00
Общество

Орловские школьники стали лучше готовиться к экзаменам

Уровень знаний девятиклассников вырос по 9 учебным предметам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловские школьники стали лучше готовиться к экзаменам. Так, уровень знаний девятиклассников вырос по 9 учебным предметам.

Тема образования обсуждалась на аппаратном совещании в обладминистрации накануне, 22 октября. Было отмечено, что итоги Государственной итоговой аттестации – проще ГИА – показали, что школьники отточили знания в таких предметах как русский и литература, немецкий язык, биология, история, физика и химия, а также информатика и обществознание.

- Увеличился процент девятиклассников, получивших оценку «5» по всем сдаваемым учебным предметам: с 17 % в 2017 году до 19% в 2018 году, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в текущем году почти половина девятиклассников продолжила школьное обучение в десятом классе.

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