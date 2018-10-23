СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-23T08:54:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловские школьники стали лучше готовиться к экзаменам. Так, уровень знаний девятиклассников вырос по 9 учебным предметам.

Тема образования обсуждалась на аппаратном совещании в обладминистрации накануне, 22 октября. Было отмечено, что итоги Государственной итоговой аттестации – проще ГИА – показали, что школьники отточили знания в таких предметах как русский и литература, немецкий язык, биология, история, физика и химия, а также информатика и обществознание.

- Увеличился процент девятиклассников, получивших оценку «5» по всем сдаваемым учебным предметам: с 17 % в 2017 году до 19% в 2018 году, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в текущем году почти половина девятиклассников продолжила школьное обучение в десятом классе.