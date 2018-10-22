СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-22T15:55:24+03:00

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В Орловском театре состоится флешмоб «Цвет настроения розовый»

Участие в мероприятии, приуроченном к международной акции «Сохрани здоровье», приглашает принять «Свободное пространство».

Флеш-моб состоится 24 октября перед спектаклем «Вторая смерть Жанны Д‘Арк». Его цель - привлечь внимание к проблеме заболеваний молочной железы.

- В этот вечер гости театра смогут информацию о профилактике и ранней диагностике заболевания, пообщаться с известными женщинами нашего города: врачами, деятелями искусства, политиками, которые придут поддержать в людях сознательное отношение к своему здоровью, - поделились с «КП» в пресс-службе театра.

Чтобы принять участие во флеш-мобе необходимо купить билет на указанный спектакль, вписать в свой вечерний наряд предмет одежды или аксессуар розового цвета, затем найти в здании театра фотозону и сделать селфи, выложить его до 29 октября в соцсети с хэштегом #розовоенастроение. Затем жюри выберет 10 лучших фото, а победителя определят в интернет-голосовании.