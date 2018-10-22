СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-22T15:27:26+03:00

О местонахождении Владислава Данилушкина ничего не известно с 19 октября

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Орловцев просят помочь найти 22-летнего парня. О местонахождении Владислава Данилушкина ничего не известно с 19 октября.

Ориентировку с просьбой о помощи в поиске разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». Родные сообщают, что Владислав уехал вечером 19 октября на автомобиле «Хендаи» черного цвета и с тех пор не выходил на связь. Он был одет в темно-синюю куртку, рубашку голубого цвета с эмблемой РЖД, синие брюки и черные ботинки.

Приметы – рост 174 см, телосложение среднее, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700- 54-52