СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-22T15:20:37+03:00

За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В свертке было 24 грамма наркотика

Изменить размер текста: A A

В Верховском районе Орловской области полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Молодой человек хранил при себе сверток с высушенным измельченным растением.

- Проведенная экспертиза показала, что изъятое – марихуана общим весом около 24 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчина рассказал, что сорвал дикорастущее растение для личного употребления. За хранение высушенной марихуаны ему может грозить до трех лет тюрьмы.