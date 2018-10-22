За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмы
В свертке было 24 грамма наркотика
За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмыФото: Архив "КП"
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В Верховском районе Орловской области полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Молодой человек хранил при себе сверток с высушенным измельченным растением.
- Проведенная экспертиза показала, что изъятое – марихуана общим весом около 24 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Мужчина рассказал, что сорвал дикорастущее растение для личного употребления. За хранение высушенной марихуаны ему может грозить до трех лет тюрьмы.