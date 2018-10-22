Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее Тургенева

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-22T14:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

К 200-летнему юбилею со дня рождения великого земляка, в Орле начала работу выставка «Приношение Ивану Тургеневу». Экспозицию составили работы осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Орловской области.

Работы, выполненные в жанре прикладной графики, воспроизводят предметы быта дворянской усадьбы 19 века. В центре выставки – и образ самого Ивана Тургенева, который всю жизнь спешил на помощь «всем страждущим и обремененным». Экспозицию дополняют живописные полотна из фондов Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева.

Посмотреть выставку можно по адресу: улица Тургенева, 11.