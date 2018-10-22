Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее Тургенева
Графика воспроизводит быт дворянской усадьбы в 19 веке
Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее ТургеневаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К 200-летнему юбилею со дня рождения великого земляка, в Орле начала работу выставка «Приношение Ивану Тургеневу». Экспозицию составили работы осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Орловской области.
Работы, выполненные в жанре прикладной графики, воспроизводят предметы быта дворянской усадьбы 19 века. В центре выставки – и образ самого Ивана Тургенева, который всю жизнь спешил на помощь «всем страждущим и обремененным». Экспозицию дополняют живописные полотна из фондов Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева.
Посмотреть выставку можно по адресу: улица Тургенева, 11.