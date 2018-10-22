2018-10-22T13:48:31+03:00
Общество

В Орле пройдет форум для волонтеров

Участников ждут мастер-классы, презентации и соревнования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле пройдет форум для волонтеровВ Орле пройдет форум для волонтеров
Изменить размер текста:

Форум-фестиваль добровольческих инициатив пройдет в Орле с 7 по 12 ноября. Его проведет ОГУ имени Тургенева в рамах проекта «Акселератор добровольчества». Участниками форума станут 100 наиболее эффективных проектов, которые ранее были отобраны экспертами Ассоциации волонтерских центров.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, 9 ноября в Фундаментальной библиотеке ОГУ пройдут презентация лучших практик добровольческой деятельности в регионах, мастер-классы и проектно-аналитические сессии для добровольцев, организаторов и волонтерских объединений. А в рамках реализации Федерального проекта «Доверяй, играя» состоятся соревнования по волейболу с участием сборной команды представителей органов власти и команды волонтеров.

Кроме того, региональное Правительства планирует подписание Соглашение с Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным координационным центром добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева, чтобы создать эффективное долгосрочное сотрудничества в сфере волонтерства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орловской области прошли антитеррористические учения
В Орловском театре состоится флешмоб «Цвет настроения розовый»
Орловцев просят помочь найти 22-летнего парня
За хранение высушенной марихуаны орловцу может грозить до трех лет тюрьмы
4 ноября орловцев приглашают на «Ночь искусств» в литературные музеи
Творческие работы орловских заключенных покажут на выставке в музее Тургенева
Из-за невнимательности орловчанка потеряла более 20 тысяч рублей
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
Орловец напал с ножом на свою мать
Трое сотрудников орловской полиции взяли первые места на открытом кубке по рукопашному бою
Заброшенный магазин в одном из орловских сел тушили от пожара на прошедших выходных
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Орле состоится рок-фестиваль в защиту животных
На Орловщине выбрали лучших почтовиков
500 квадратных метров соломы сгорело в орловской глубинке
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка
Орловских студентов обучили поиску пропавших людей
Орловские спасатели проверили готовность судов к зиме
В заброшенном здании орловец прятал маковую соломку
Орловщина поддержит Всероссийскую кампанию «Культура на дорогах»
На трассе под Орлом грузовик столкнулся с легковушкой
5 месяцев в колонии проведет орловский рецидивист за «пьяную» езду
3 тысячи красных дубов высадили на территории одного из орловских лесничеств
Работник одной из орловских фирм похитил 400 тысяч рублей из организации и потратил их на спортивные ставки
Грядущая рабочая неделя в Орле обещает быть пасмурной и сырой
Новый фонтан в Детском парке Орла почти обустроен