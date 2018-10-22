В Орле пройдет форум для волонтеров

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-22T13:48:31+03:00

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Форум-фестиваль добровольческих инициатив пройдет в Орле с 7 по 12 ноября. Его проведет ОГУ имени Тургенева в рамах проекта «Акселератор добровольчества». Участниками форума станут 100 наиболее эффективных проектов, которые ранее были отобраны экспертами Ассоциации волонтерских центров.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, 9 ноября в Фундаментальной библиотеке ОГУ пройдут презентация лучших практик добровольческой деятельности в регионах, мастер-классы и проектно-аналитические сессии для добровольцев, организаторов и волонтерских объединений. А в рамках реализации Федерального проекта «Доверяй, играя» состоятся соревнования по волейболу с участием сборной команды представителей органов власти и команды волонтеров.

Кроме того, региональное Правительства планирует подписание Соглашение с Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным координационным центром добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева, чтобы создать эффективное долгосрочное сотрудничества в сфере волонтерства.