2018-10-22T13:43:56+03:00
Происшествия

Из-за невнимательности орловчанка потеряла более 20 тысяч рублей

Ее деньгами завладел предприимчивый мужчина, который увидел оставленную сумму возле банкомата
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из-за невнимательности орловчанка потеряла более 20 тысяч рублейИз-за невнимательности орловчанка потеряла более 20 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Из-за невнимательности орловчанка потеряла более 20 тысяч рублей. Женщина пыталась перевести деньги через банкомат, но совершить операцию не смогла. Деньги она положила в прозрачную папку, оставила ее возле терминала и ушла. Опомнившись и вернувшись на место, свои «кровные» женщина не нашла и обратилась в полицию.

Оказалось, деньгами орловчанки завладел предприимчивый 26-летний местный житель. Во время обыска в его автомобиле была найдена пластиковая папка с платежными документами потерпевшей орловчанки.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Свою причастность к противоправному деянию подозреваемый признал. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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