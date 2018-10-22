СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-22T13:06:10+03:00

От рук дебошира пострадали и другие родственники

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Орловец напал с ножом на свою мать. В настоящее время региональным СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Шокирующий случай произошел в конце минувшей недели. По данным следствия 30-летний мужчина у себя дома поссорился с матерью. Конфликт перерос в поножовщину – дебошир набросился на женщину с ножом и нанес ей несколько ранений. Утихомирить орловца смогли другие члены семьи – отец и брат. Они также пострадали от рук родственника - получили травмы. Жизнь орловчанки удалось спасти, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

После совершенного преступления нападавший свел счеты с жизнью.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства жуткого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.