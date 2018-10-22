2018-10-22T12:45:05+03:00
Общество

Трое сотрудников орловской полиции взяли первые места на открытом кубке по рукопашному бою

Орловцы отвоевали призы в нескольких весовых категориях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Трое сотрудников орловской полиции взяли первые места на ежегодном открытом кубке по рукопашному бою. Соревнование, посвященное памяти погибшего 20 лет назад оперуполномоченного СОБР Дениса Мельникова, объединило спортсменов из Орловской, Калужской, Курской и Тульской областей.

Орловские хозяева соревнований показали высокий профессиональный уровень среди всех участников кубка. Призовые места они разделили в нескольких весовых категориях.

- Полицейский батальона ППС полиции Максим Ларкин занял первое место в весовой категории до 60 килограммов. Его коллега из ОБППСП УМВД России по городу Орлу Вадим Кузин победил в категории до 70 килограммов. Сотрудник отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Худяков стал победителем в весовой категории до 65 килограммов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Стоит отметить, что участниками соревнований стали не только сотрудники органов внутренних дел и представители силовых структур, но и все желающие спортсмены. Победители и призеры соревнований получили заслуженные награды и грамоты.

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