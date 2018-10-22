Заброшенный магазин в одном из орловских сел тушили от пожара на прошедших выходных

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-22T12:20:04+03:00

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Вчера вечером, 21 октября, в селе Евланово Должанского района Орловской области загорелся заброшенный магазин. К моменту прибытия пожарных здание полыхало изнутри открытым огнем. Была угроза распространения пожара на рядом стоящий жилой дом.

- В результате возгорания неиспользуемое здание магазина сгорело по всей площади – 98 квадратных метров, кровля обрушилась на такой же площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 53 раза, из них 33 выезда – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.