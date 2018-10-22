2018-10-22T12:11:02+03:00
Общество

В Орле состоится рок-фестиваль в защиту животных

Организаторы благотворительного мероприятия приготовили для гостей много интересного
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В конце этой недели в Орле состоится рок-фестиваль в защиту животных. Организаторы Всероссийского благотворительного мероприятия подготовили для гостей много интересного.

Площадкой для фестиваля станет клуб «Герц». Здесь выступят орловские группы такие как «Legal Green Tea», «СТИЛЛ», «revolt!», «ВИА М.А.Я.М.И.». «HEAVY RAID». Гостей ждет разноплановая рок-музыка, живой звук и зажигательные композиции. Также гостей клуба ждет фотосессия с собаками, фотовыставка, в экспозицию которой войдут снимки бездомных животных, а также беспроигрышная лотерея.

- Цель фестиваля - донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них, - поделились с «КП» организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

27 октября, клуб «Герц». Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на входе по 200 рублей. 18+

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