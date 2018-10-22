На Орловщине выбрали лучших почтовиков

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-22T11:36:31+03:00

Победителями в конкурсе профессионального мастерства стали двое работников из Орла и Болхова

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На конкурсе профессионального мастерства в Орловской области выбрали лучших в профессии среди операторов и начальников почтовых отделений. Он прошел в техникуме железнодорожных путей сообщения имени Лапочкина. Там впервые в этом году началось обучение по специальности «оператор почтовой связи».

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, победителями в конкурсе стали начальник ОПС 6 города Орла Елена Пелевец и оператор ОПС города Болхова Кристина Зорина. Женщины представят наш город на макрорегиональном этапе конкурса. Он пройдет в Рязани.

«Серебро» среди начальников почтовых отделений заняла Людмила Гончарова из Малоархангельска, третье место отдали Татьяне Швецовой из Кром. Среди операторов почты второй стала Юлия Попова из Малоархангельска, третьей - Наталья Акимова из ОПС 1 города Орла.