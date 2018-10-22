500 квадратных метров соломы сгорело в орловской глубинке

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-22T11:31:03+03:00

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В воскресенье утром, 21 октября, в селе Екатериновке Ливенского района Орловской области произошло ЧП. На поле загорелась солома в тюках.

- Первой к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда «Екатериновка» и приступила к тушению. К этому времени слома горела по всей площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Вскоре на подмогу прибыли пожарные части. В результате пожара сгорело 500 квадратных метров соломы.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 53 раза, из них 33 выезда – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.