2018-10-22T13:33:07+03:00
Общество

В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка

В конкурсе приняли участие сотрудники со всей России и Белоруссии
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Соревнования проводились в течение трех дней и показали высокий профессионализм и мастерство представителей этих профессий.

Инкассаторы соперничали в стрельбе, владении приемами рукопашного боя, навыках физической подготовки, знаниях по специальной и медицинской подготовке. Кассиры соревновались в скорости пересчета наличных в рублях и иностранной валюте, проходили тестирование на знание нормативной базы.

На торжественной церемонии награждения победителей к собравшимся обратились председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и старший управляющий ди ректор – ди ректор департамента ЦУНДО ПАО Сбербанк Алексей Пономаренко.

В финале конкурса, который в этом году проводился в Воронеже, приняли участие победители региональных этапов. В ПАО Сбербанк «Лучшего инкассатора» определяли в девятый раз, а «Лучшего кассира» - в четвертый.

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