2018-10-22T11:01:37+03:00
Общество

Орловских студентов обучили поиску пропавших людей

Добровольцам показали обучающие видеоролики и рассказали о правилах безопасного поведения в лесу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Студентам ОГУ имени Тургенева рассказали о методах поиска пропавших людей. Лекции были организованы в рамках «Школы безопасности».

Как сообщает пресс-служба облправительства, с обучающим материалом для волонтеров выступил Александр Редькин, инструктор поисково-спасательного отряда «Liza Alert». Он рассказал студентам о правильном движении при поиске людей, показал тематические видеоролики о поисковых операциях, рассказал о правилах безопасного поведения в лесу и в городской среде.

- Добровольцем может стать каждый, для этого нужно самое главное – желание помочь человеку, - отметил Александр.

После лекции студенты смогли записаться в поисковые отряды. В дальнейшем у них будет возможность участвовать в поисковых операциях.

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