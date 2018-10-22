Орловские спасатели проверили готовность судов к зиме

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-22T10:49:39+03:00

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Смотр судов к плаванию в осенне-зимний период провели орловские инспекторы ГИМС и спасатели. Проверка готовности экипажей и пунктов постоянного базирования к хранению плавсредств прошла на Центральной спасательной станции города Орла.

- Были проверены исправность корпусов судов, устройств, судовых систем, механизмов и агрегатов, укомплектованность предметами судового снабжения, аварийно-спасательным и сигнальным имуществом, средствами связи, противопожарным оборудованием, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Проверке подвергся и плавсостав. Водители судов сдали зачеты по знанию правил техники безопасности и особенностей эксплуатации транспорта при плавании в осенне-зимний период. Кроме того, у них проверили соответствие документов на право управления маломерным судном.

Допущенные к плаванию в осенне-зимний период суда с наступлением ледостава будут поставлены на зимнее хранение.