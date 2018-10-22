В заброшенном здании орловец прятал маковую соломку
Орловские полицейские пресекли факт хранения растительного наркотика в Сосковском районе. Причастным к преступлению оказался 47-летний житель деревни Костеевка, который хранил запрещенное вещество в заброшенном здании.
- Высушенные растения были направлены в экспертно-криминалистический центр. Исследование подтвердило, что изъятое – маковая солома весом порядка 87 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Орловец признался, что обнаружил дикорастущие растения, сорвал их и высушил для личного употребления. Сейчас стражи порядка принимают решении о мере наказания для мужчины.