2018-10-22T10:27:37+03:00
Происшествия

В заброшенном здании орловец прятал маковую соломку

По словам мужчины, он собрал дикое растение для личного употребления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В заброшенном здании орловец прятал маковую соломкуВ заброшенном здании орловец прятал маковую соломкуФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские пресекли факт хранения растительного наркотика в Сосковском районе. Причастным к преступлению оказался 47-летний житель деревни Костеевка, который хранил запрещенное вещество в заброшенном здании.

- Высушенные растения были направлены в экспертно-криминалистический центр. Исследование подтвердило, что изъятое – маковая солома весом порядка 87 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Орловец признался, что обнаружил дикорастущие растения, сорвал их и высушил для личного употребления. Сейчас стражи порядка принимают решении о мере наказания для мужчины.

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