Орловщина поддержит Всероссийскую кампанию «Культура на дорогах»

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-22T10:52:45+03:00

В рамках акции участникам расскажут о роли и ответственности каждого человека за то, что происходит на дороге

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С 22 октября Орловская область поддержит федеральную кампанию «Культура на дорогах!». В рамках акции будут проводиться массовые информационно-просветительские работы с участниками дорожного движения всех возрастов. Мероприятия будут направлены на осознание роли и ответственности каждого человека за то, что происходит на дороге.

Участниками акции станут 15 российских регионов. Кампания продлится до декабря текущего года.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают поддержать Всероссийскую кампанию всех орловских участников дорожного движения и принять активное участие во всех ее мероприятиях.

Напомним, за прошедшие 9 месяцев текущего года на орловских дорогах было зафиксировано 590 ДТП, в результате которых 86 человек погибли, 774 получили травмы. Среди погибших был и один ребенок.