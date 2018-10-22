2018-10-22T10:03:11+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом грузовик столкнулся с легковушкой

Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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На трассе под Орлом грузовик столкнулся с легковушкой. В результате ДТП травмы получил водитель легкового авто, он был госпитализирован.

Авария произошла в минувшую субботу, 20 октября, примерно в половине второго дня. Грузовик марки «Хендаи» двигался по трассе М2 «Крым» со стороны Москвы в направлении Орла. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой «Лада Гранта» - она выезжала на перекресток с примыкающей дороги.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в Мценскую районную больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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