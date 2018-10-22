5 месяцев в колонии проведет орловский рецидивист за «пьяную» езду
Житель Залегощенского района повторно попался на «пьяной» езде. Последний раз сотрудники Госавтоинспекции поймали нарушителя в июне текущего года. То, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, показало медицинское освидетельствование.
- Ранее, в декабре минувшего года мужчина уже был признан виновным в управлении автомобилем в «пьяном» виде. Тогда суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением водительских прав на 2 года, - сообщает прокуратура Орловской области.
Мужчина свою вину признал. Принимая во внимание этот факт, на этот раз суд назначил орловцу наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Водительских прав он лишен на 3 года. Приговор вступил в законную силу.