5 месяцев в колонии проведет орловский рецидивист за «пьяную» езду

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-22T09:50:04+03:00

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Житель Залегощенского района повторно попался на «пьяной» езде. Последний раз сотрудники Госавтоинспекции поймали нарушителя в июне текущего года. То, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, показало медицинское освидетельствование.

- Ранее, в декабре минувшего года мужчина уже был признан виновным в управлении автомобилем в «пьяном» виде. Тогда суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением водительских прав на 2 года, - сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина свою вину признал. Принимая во внимание этот факт, на этот раз суд назначил орловцу наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Водительских прав он лишен на 3 года. Приговор вступил в законную силу.