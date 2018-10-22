2018-10-22T09:33:22+03:00
Общество

3 тысячи красных дубов высадили на территории одного из орловских лесничеств

Экологическое мероприятие прошло 20 октября в Урицком районе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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20 октября на территории Орловского лесничества в поселке Сеножатное Урицкого района состоялась акция «Живи лес!». В рамках экологического мероприятия там посадили 3 тысячи красных дубов.

Порода «красный дуб» была выбрана не случайно. Этот вид саженцев занимает главенствующее место в юбилейный тургеневский год.

Такая акция проходит в Орловской области уже в седьмой раз. Организует ее Федеральное агентство лесного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в рамках эко-акции в региональных лесничествах сажают лес, очищают лесополосы и места отдыха от бытового мусора, высаживают деревья в населенных пунктах, заготавливают семена для создания лесных культур. Этой осенью в лесах появилось порядка 50 тысяч саженцев сосны, красного дуба, ели, каштана, рябины, липы.

Уже сейчас заготовлено более 3,5 тонн семян дуба. Эксперты полагают, что такого количества будет достаточно для создания более 120 гектаров дубрав.

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