СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-22T09:04:46+03:00

Работник одной из орловских фирм похитил 400 тысяч рублей из организации и потратил их на спортивные ставки Фото: Архив "КП"

Приговором суда мужчина более чем на 2 года осужден условно

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Работнику одной из орловских фирм светит уголовное наказание. Мужчина, будучи пьяным, похитил из организации деньги от продажи товаров. Они находились в сейфе, ключи от которого у орловца были. Ему удалось заполучить 400 тысяч рублей.

- Присвоенные денежные средства мужчина в тот же вечер потратил, делая ставки на спортивные состязания, - отмечают в прокуратуре Орловской области.

Принимая во внимание тот факт, что у орловца есть ребенок, суд смягчил ему наказание. Мужчина получит 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, ему предстоит возместить нанесенный ущерб организации.