2018-10-21T11:06:21+03:00
Общество

Грядущая рабочая неделя в Орле обещает быть пасмурной и сырой

По прогнозам синоптиков, к выходным возможны заморозки и снег
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Метеорологи обещают дожди и пасмурную погодуМетеорологи обещают дожди и пасмурную погодуФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Будущая рабочая неделя, которая начнется уже завтра, 22 октября, принесет в Орел дожди. По прогнозам синоптиков, по ночам возможны заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник в Орле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до +12 градусов днем и 0 градусов ночью. Ветер юго-восточный, скорость 1 м/с.

Во вторник, 23 октября, холоднее: до +11 днем, до +3 в ночное время. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 4 м/с.

В среду, 24 числа, снова небольшой дождь и переменная облачность. Столбики термометров покажут от +2 до +10 выше нуля, ветер сохранит направление и скорость.

В четверг, похолодает. Термометры покажут всего +8 днем, а ночью опустятся до +2. Метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и дождь. Ветер западный, скорость 4 м/с.

А вот в пятницу, по предварительным прогнозам, в Орел и вовсе может прийти снег. Ночью температура опустится до -1, облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем до +8 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый фонтан в Детском парке Орла почти обустроен
В Хотынце Орловской области в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда
Орловца поощрят почетной грамотой за помощь в тушении пожара
В Орле мотоцикл столкнулся с иномаркой
Орловские барышни поборются за звание тургеневской девушки
Орловцы смогут платить за проезд в автобусах банковской картой
В центре Орла внедорожник столкнулся с машиной такси
«Мираторг» вывел агропром Орловской области на новый качественный уровень
Больше четырех тысяч орловцев подхватили ОРВИ
На выходных в Орле похолодает
В Орле возле ЦУМа положили новый асфальт
В Орле общественники призвали чиновников отремонтировать детские площадки
Три тысячи молодых дубов высадят на Орловщине
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
В Ливнах мужчина угнал машину, не заводя двигатель
Полицейские задержали двоих орловцев с «синтетикой»
В городе Болхов Орловской области сгорел гараж
В Орле названы причины вспышек АЧС и гриппа птиц
В Орловской глубинке пожарные тушили трактор
Орловцев попросили не складировать габаритный мусор на контейнерных площадках
В Орле подвели промежуточные итоги проверок общественного транспорта