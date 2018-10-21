Грядущая рабочая неделя в Орле обещает быть пасмурной и сырой

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-21T11:06:21+03:00

По прогнозам синоптиков, к выходным возможны заморозки и снег

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Будущая рабочая неделя, которая начнется уже завтра, 22 октября, принесет в Орел дожди. По прогнозам синоптиков, по ночам возможны заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник в Орле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до +12 градусов днем и 0 градусов ночью. Ветер юго-восточный, скорость 1 м/с.

Во вторник, 23 октября, холоднее: до +11 днем, до +3 в ночное время. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 4 м/с.

В среду, 24 числа, снова небольшой дождь и переменная облачность. Столбики термометров покажут от +2 до +10 выше нуля, ветер сохранит направление и скорость.

В четверг, похолодает. Термометры покажут всего +8 днем, а ночью опустятся до +2. Метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и дождь. Ветер западный, скорость 4 м/с.

А вот в пятницу, по предварительным прогнозам, в Орел и вовсе может прийти снег. Ночью температура опустится до -1, облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем до +8 градусов.