Новый фонтан в Детском парке Орла почти обустроен
Новый фонтан в Детском парке Орла почти обустроен. В настоящее время здесь завершается ремонт прилегающей территории.
Фонтан, который будет радовать взрослых горожан и малышей – светомузыкальный.
- Новый фонтан имеет сенсорное управление. По периметру расположены светящиеся плитки, при нажатии на которые можно управлять высотой струй воды, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Сейчас территории рядом с объектом выложена плиткой, здесь появились скамейки и урны, рабочие обустраивают газон. Отметим, что в настоящее время ведется ремонт фонтана и в Городском парке культуры и отдыха: пока выполняется первый этап работ. Завершить его должны до конца ноября.