2018-10-21T10:44:03+03:00
Общество

Новый фонтан в Детском парке Орла почти обустроен

В настоящее время завершается ремонт прилегающей территории
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Новый фонтан в Детском парке Орла почти обустроен. В настоящее время здесь завершается ремонт прилегающей территории.

Фонтан, который будет радовать взрослых горожан и малышей – светомузыкальный.

- Новый фонтан имеет сенсорное управление. По периметру расположены светящиеся плитки, при нажатии на которые можно управлять высотой струй воды, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас территории рядом с объектом выложена плиткой, здесь появились скамейки и урны, рабочие обустраивают газон. Отметим, что в настоящее время ведется ремонт фонтана и в Городском парке культуры и отдыха: пока выполняется первый этап работ. Завершить его должны до конца ноября.

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