2018-10-21T09:56:39+03:00
Происшествия

В Хотынце Орловской области в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда

Двухколесный транспорт столкнулся с "Волгой" минувшей ночью
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В поселке Хотынец Орловской области в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем "Волга".

Трагическое происшествие случилось в ночь с 20 на 21 октября примерно в половине первого. Известно, что за рулем "Волги" был 21-летний водитель. По какой причине мопед и автомобиль стокнулись - на этот вопрос ответят сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте ДТП. По фотографиям с места происшествия видно, что удар был сильным.

Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орлвоской области.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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