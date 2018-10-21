В Хотынце Орловской области в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда
В поселке Хотынец Орловской области в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем "Волга".
Трагическое происшествие случилось в ночь с 20 на 21 октября примерно в половине первого. Известно, что за рулем "Волги" был 21-летний водитель. По какой причине мопед и автомобиль стокнулись - на этот вопрос ответят сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте ДТП. По фотографиям с места происшествия видно, что удар был сильным.
Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
- В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орлвоской области.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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