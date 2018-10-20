2018-10-20T13:44:02+03:00
Общество

Орловца поощрят почетной грамотой за помощь в тушении пожара

Он обнаружил, как идет дым из соседской квартиры, выбил дверь и подручными средствами пытался помешать распространению огня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловца поощрят почетной грамотой за помощь в тушении пожараОрловца поощрят почетной грамотой за помощь в тушении пожараФото: Архив "КП"
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Орловские спасатели отметят почетной грамотой местного жителя, Олега Брюлина. Мужчина помог тушить пожар и предотвратил распространение огня в квартире соседей.

ЧП произошло еще летом, 13 июля, в квартире дома на третьем этаже на улице Машкарина. Однако уже до прибытия пожарных подручными средствами остановить огонь пытались жильцы дома.

- Олег Брюлин вместе со своим соседом увидел, что из-под двери квартиры идет густой дым. На звонки и стуки в дверь никто не реагировал. После этого мужчина выбил входную дверь, проник в задымленное помещение квартиры, и, не обнаружив там внутри людей, приступил к тушению пожара, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате возгорания в квартире выгорела мягкая мебель, текстильные принадлежности и шкаф. Все последствия были сведены к минимуму благодаря помощи Олега.

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