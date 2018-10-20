В Орле мотоцикл столкнулся с иномаркой

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-20T14:06:28+03:00

В Орле мотоцикл врезался в иномарку Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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ДТП произошло сегодня днем, 20 октября, в Орле на одном из перекрестков на улице Раздольной в районе Мясокомбината.

Автомобиль "Шкода Октавиа" под управлением 49-летнего водителя столкнулся с мотоциклом "Ямаха", за рулем которого находился 30-летний мужчина.

- По предварительной информации водитель мотоцикла получил травмы, был госпитализирован, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить причины аварии и выяснить, кто виноват в дорожно-транспортном происшествии.