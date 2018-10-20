2018-10-20T10:09:58+03:00
Общество

Орловские барышни поборются за звание тургеневской девушки

Межрегиональный конкурс уже стартовал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле стартовал Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка». Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 19 октября, в театре «Русский стиль».

В первый же день конкурса барышни из Брянской, Липецкой и Орловской областей представили на суд жюри отрывки из произведений Ивана Тургенева на иностранном языке. Девушки также выступили в рамках литературно-музыкальной гостиной «ART-Hall» и приняли участие в мастер-классе по этикету.

Напомним, что конкурс завершится 20 октября. В театре имени Тургенева состоится большой гала-концерт. В нем примут участие лучшие творческие коллективы и солисты Орловщины. Кроме того, в этот же день запланирован Губернский бал с приглашением студий историко-бытового танца ЦФО.

В фойе театра будет работать выставка винтажных аксессуаров, презентация косметики, парфюмерии, выпечки.

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