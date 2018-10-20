СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-20T09:36:15+03:00

Орловцы смогут платить за проезд в автобусах банковской картой Фото: Архив "КП"

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В Орле на восьми маршрутах общественного транспорта стала доступна безналичная система оплаты за проезд. Специальные приборы, валидаторы, появились в 51 автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По уточнению сотрудников отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, стоимость проезда при безналичном платеже составит также 17 рублей за поездку.

Оплатить проезд картой орловцы смогут пока на следующих маршрутах:

№1 «Станция Лужки — ул. Часовая»:

№16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз»;

№19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов»;

№24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной»;

№25 «ул. Ливенская — школа №50»;

№39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе»;

№59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский»;

№71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино».

Кроме того, в Орле планируют оборудовать приборами для считывания бесконтактных банковских карт еще 21 маршрутку.