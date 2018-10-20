Орловцы смогут платить за проезд в автобусах банковской картой
В Орле на восьми маршрутах общественного транспорта стала доступна безналичная система оплаты за проезд. Специальные приборы, валидаторы, появились в 51 автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По уточнению сотрудников отдела организации транспортного обслуживания населения и связи, стоимость проезда при безналичном платеже составит также 17 рублей за поездку.
Оплатить проезд картой орловцы смогут пока на следующих маршрутах:
№1 «Станция Лужки — ул. Часовая»:
№16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз»;
№19 «ул. Планерная — ул. Трудовых резервов»;
№24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной»;
№25 «ул. Ливенская — школа №50»;
№39 «Микрорайон Ботаника — Наугорское шоссе»;
№59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский»;
№71 «ул. 1-я Посадская — дачный массив у поворота на Ступишино».
Кроме того, в Орле планируют оборудовать приборами для считывания бесконтактных банковских карт еще 21 маршрутку.