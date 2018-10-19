В центре Орла внедорожник столкнулся с машиной такси
Авария произошла на перекрестке Горького и Пионерской
Фото: предоставлено очевидцем
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В центре Орла внедорожник столкнулся с машиной такси. Авария произошла на перекрестке Горького и Пионерской, рядом с городским парком культуры и отдыха.
ДТП случилось в начале третьего часа дня 19 октября. Столкнулись «Рено» и «Пежо».
- В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Кто стал виновником аварии и по каким причинам произошло ДТП – на эти вопросы ответят сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте происшествия.