СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-19T15:08:53+03:00

Авария произошла на перекрестке Горького и Пионерской

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В центре Орла внедорожник столкнулся с машиной такси. Авария произошла на перекрестке Горького и Пионерской, рядом с городским парком культуры и отдыха.

ДТП случилось в начале третьего часа дня 19 октября. Столкнулись «Рено» и «Пежо».

- В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет, - сообщили корреспонденту «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кто стал виновником аварии и по каким причинам произошло ДТП – на эти вопросы ответят сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте происшествия.