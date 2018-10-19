2018-10-19T14:48:07+03:00
Общество

«Мираторг» вывел агропром Орловской области на новый качественный уровень

С появлением в регионе ферм и других подразделений «Мираторга» жители села получили рабочие места с высокой зарплатой, местный бюджет стал пополняться дополнительными налогами
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Активно развивает агрохолдинг и социальную сферу.

В этом году компания построила многофункциональный спорткомплекс стоимостью 7,5 млн рублей для учащихся Шаблыкинской школы имени А.Т. Шурупова, чтобы ребята могли тренироваться в комфортных условиях. Во всех регионах присутствия агрохолдинг много лет помогает школам, домам культуры, сиротским учреждениям и интернатам для пожилых людей. Ведь большинство сотрудников ферм живут в непосредственной близи от работы, и руководство «Мираторга» уверено, что меняться к лучшему должна не только жизнь отдельно взятой семьи, но и всего поселка или городка в целом.

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