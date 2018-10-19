СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-19T14:24:44+03:00

Каждый житель региона может сделать прививку от гриппа, пока не пришел сезон эпидемий Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Больше четырех тысяч орловцев подхватили ОРВИ. В основном, заболели дети.

Такие статистические данные озвучили в регуправлении Роспотребнадзора в четверг, 18 октября. Отметим, что цифра в 4 тысячи 213 человек – это только зарегистрированные случаи ОРВИ. Из этого числа дети до 14 лет составляют больше 62 %. Такие показатели не дотягивают до уровня эпидемии, кроме того, ни одного случая заболевания гриппом на Орловщине в этом сезоне простуд пока что не было.

- На территории области продолжается вакцинация населения против гриппа, по состоянию на 12 октября прививки против гриппа получили более 156 тысяч человек, что составляет 20,7% от численности населения, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства.