2018-10-19T14:11:01+03:00
Общество

На выходных в Орле похолодает

Солнце не покинет регион, но температура сильно опустится
Ольга СУПОНЕВА
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По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе возможны заморозкиПо прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе возможны заморозкиФото: Ольга СУПОНЕВА
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Рекордно теплая осень начинает сдавать позиции. Уже в грядущие выходные, 20-21 октября, в Орле снизится температура.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в субботу, 20 октября, в городе переменная облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров не превысят отметки в +15 градусов днем, ну а в ночные часы этот показатель составит +6 градусов. Ветер северо-восточный, скорость его достигнет 3 м/с.

В воскресенье, 21 числа, температура поползет вниз: термометры покажут всего лишь +1 градус ночью и не более +12 в светлое время суток. Хотя метеорологи и обещают солнце и отсутствие осадков. Ветер сохранит направление и скорость.

По предварительным прогнозам, окончательно осенняя погода установится уже с понедельника, 22 октября. Температура будет постепенно падать, а по ночам и вовсе возможны заморозки.

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