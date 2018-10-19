В Орле возле ЦУМа положили новый асфальт

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-19T13:44:36+03:00

Проблему решили после неоднократных жалоб горожан на разбитую дорогу

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В Орле возле центрального универмага положили новый асфальт. Проблему решили после неоднократных жалоб горожан на разбитую дорогу у ЦУМа.

Как уже писала «КП», негодования орловцев по поводу огромных ям на дорожном покрытии дошли до горадминистрации. Также заявление о ненадлежащем состоянии дорожного полотна было направлена в региональную Госавтоинспекцию. Посмотреть на дыры в дорожном покрытии приезжал сити-менеджер Александр Муромский. Спустя неделю проблему решили.

Теперь орловцы активно обсуждают фото нового покрытия в группах региона в соцсетях .

«Оказывается, проблему можно решить обращением в соответствующие структуры», «нужно чаще писать в ГИБДД», «лед тронулся», - комментируют горожане.