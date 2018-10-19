СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-19T12:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле общественники призвали чиновников отремонтировать детские площадки. Представители регионального отделения ОНФ устроили проверку игровым зонам в разных районах города и результат ее оказался не утешительным.

Так, общественники осмотрели сооружения на игровой площадке на улице Картукова в районе домов №7, 9 и 11. Здесь сложилась такая картина: на футбольном поле повреждено покрытие, а ворота имеют острые металлические углы.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ

- Данное поле не состоит на балансе ни у какой организации, соответственно надзор за безопасностью не осуществляется, - отметили представители ОНФ.

По результатам этого мониторинга общественники направят городским властям предложение провести инвентаризацию площадок, а также заменить изношенные спортивные снаряды и аттракционы.