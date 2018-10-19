СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-19T11:10:25+03:00

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Три тысячи молодых дубов высадят на Орловщине. Новая роща появится в Урицком районе области.

Высадка саженцев состоится в рамках всероссийской ежегодной акции «Живи, лес!». В целом в ее рамках не только сажают новые деревья, но и убирают мусор в лесах и лесопарках.

- 3000 саженцев высадят на территории Орловского лесничества в Урицком районе – в поселке Сеножатное. Порода деревьев выбрана не случайно. В юбилейный тургеневский год этот вид саженцев занимает главенствующее место, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в этом году высажено уже 50 тысяч саженцев деревьев разных пород. Новая же дубовая роща появится уже завтра, 20 октября.