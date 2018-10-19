В Ливнах мужчина угнал машину, не заводя двигатель

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-19T10:13:19+03:00

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В городе Ливны Орловской области мужчина угнал машину, не заводя двигатель. Похитителя отечественной легковушки установили сотрудники местного отдела полиции.

Хозяин «Семерки» обратился за помощью к стражам порядка, заявив, что ночью у него угнали автомобиль – машина была припаркована возле дома. Полицейские занялись розыском угонщика и под подозрение попал местный 37-летний мужчина. У него во дворе и была обнаружена похищенная машина. Оказалось, что «угонщик» заметил припаркованное авто и просто откатил его, не заводя, в свой двор. Машину он собирался продать.

- В отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.