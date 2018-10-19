Полицейские задержали двоих орловцев с «синтетикой»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-19T10:03:22+03:00

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В Орле сотрудники полциии задержали двоих местных жителей с «синтетикой». За наркопреступления любителям запрещенных веществ светит тюрьма.

Задержаны 27 и 28-летний орловцы были в Железнодорожном районе города. Полицейским поступил сигнал о том, что здесь происходит бесконтактный сбыт наркотиков: оба мужчины вытащили свертки с «синтетикой» из так называемых тайников. Их и обнаружили стражи порядка при досмотре. В каждом из свертков было около полуграмма наркотика.

- В отношении обоих граждан отделом возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК Российской Федерации. В настоящее время ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь орловцам грозит лишение свободы сроком до трех лет.